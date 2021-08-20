الشرطة الإندونيسية تعتقل 53 إرهابياً

جاكرتا-سانا

أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم اعتقال 53 شخصاً بتهمة الارتباط بتنظيم القاعدة الإرهابي والاشتباه في تخطيطهم لهجوم في ذكرى الاحتفال بعيد استقلال البلاد.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الشرطة ارجو يوونو قوله إن “الاعتقالات جرت في 11 مقاطعة قبل أسبوع من ذكرى يوم الاستقلال بإندونيسيا الذي صادف الثلاثاء الماضي” مشيراً إلى أنهم استهدفوا مسؤولين في الحكومة مستغلين زخم عيد الاستقلال.

وأضاف المتحدث إن “الشرطة صادرت إثر الاعتقالات أسلحة وذخائر وصناديق تبرعات تستخدم في جمع الأموال لتنفيذ الهجمات”.

وشهدت إندونيسيا عام 2002 هجمات نفذها إرهابيون بجزيرة بالي السياحية أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عشرات الأستراليين.