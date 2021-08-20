تدريبات روسية بيلاروسية مشتركة الشهر القادم

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات الروسية البيلاروسية المشتركة (زاباد 2021) ستجري على أراضي البلدين في 14 ميدان تدريب الشهر المقبل.

ونقلت وكالة تاس عن قائد المنطقة العسكرية الغربية الروسية الجنرال ألكسندر زورافليوف قوله خلال مؤتمر صحفي إن “الاستعدادات لتدريبات زاباد 2021 الاستراتيجية المشتركة دخلت المرحلة النهائية”.

وأضاف زورافليوف إنه “تم تنفيذ تدريبات القيادة والأركان المشتركة مع سلسلة من التدريبات الخاصة لأنواع الدعم اللوجستي الشامل”.

وستجري التدريبات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين في الفترة الواقعة بين العاشر والـ 16 من الشهر القادم.