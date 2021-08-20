لوحة عن الحضارة الأوغاريتية للتشكيلية لينا ديب في معرض بأوكرانيا

دمشق-سانا

شاركت الفنانة التشكيلية لينا ديب ضمن المعرض الفني السوري الجماعي في العاصمة الأوكرانية كييف بلوحة تجسد حضارة أوغاريت بعنوان (الآلهة في أوغاريت).

وتضمنت اللوحة طقوس الحياة في تلك الحقبة التاريخية مع رموز وكتابات بأحرف أقدم أبجدية في التاريخ.

وصاغت التشكيلية ديب لوحتها بتشكيل فني معاصر يعتمد على البنائية الرمزية كنوع من تكريس حضارة أوغاريت والتي رغم اندثارها ساهمت في بناء الحضارة الإنسانية معتمدة اللون الأورجواني كأساس للمناخ اللوني للعمل نظراً لخصوصيته وانتمائه لحضارة أوغاريت.

وعن مشاركتها وأهمية المعرض قالت التشكيلية ديب في تصريح لسانا “تكمن أهمية هذه الفعالية في المساهمة بنشر الفن التشكيلي السوري عالمياً وتعريف الفنانين الأجانب بالتجارب الحديثة للفنانين السوريين ودأبهم على مواكبة الحركات التشكيلية العالمية”.

وأوضحت نائب رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين أن إقامة هذا المعرض أمر بالغ الأهمية في هذه الظروف التي تمر بها سورية من حصار وظروف اقتصادية ومعيشية صعبة والتي انعكست بدورها على الفنان السوري من غير أن تجعله ينقطع عن الإنتاج الفني كنوع من الاستمرارية وإثبات الوجود لنشر الهوية الثقافية السورية وإرثها التاريخي والحضاري.

وأكدت الفنانة ديب أن قيادة الجالية السورية في أوكرانيا والنحات عفيف آغا عملوا من خلال هذه الفعالية الثقافية السورية في أوكرانيا على فتح مجالات عديدة لعلاقات التعاون الثقافي والفني بين البلدين وإتاحة فرص أخرى للفنانين والمهتمين لإقامة المزيد من النشاطات.

يذكر أن المعرض أقيم ضمن فعالية ثقافية أقامتها القنصلية الفخرية السورية في أوكرانيا بالتعاون مع قيادة الجالية السورية في كييف وبإشراف النحات عفيف آغا وذلك بمناسبة عيد تأسيس الجيش العربي السوري.

محمد سمير طحان