حريقان كبيران في بلدتين جنوب وشمال لبنان

بيروت-سانا

اندلع حريق كبير ظهر اليوم في بلدة صريفا الجنوبية اللبنانية وأتى على مساحات من كروم الزيتون.

وقد سارعت سيارات الدفاع المدني وفرقها بالعمل على إخماد الحريق فيما ناشد أهالي المنطقة المساعدة بأسرع وقت ممكن لأنه بات يهدد المنازل المجاورة.

كما اندلع حريق كبير آخر في حرج صنوبر في بلدة عيات في عكار شمال لبنان امتد شرقاً على مساحات واسعة من الحرج.

وأوضح رئيس مركز الدفاع المدني في البلدة الشمالية طلال أيوب أن ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح التي تشتد أحياناً أديا إلى اتساع رقعة النيران ما اضطر المركز إلى طلب المساعدة من مراكز أخرى.

واستبعد أيوب أن تصل النيران إلى المنازل الموجودة في المنطقة.