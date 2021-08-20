إخماد أربعة حرائق في طرطوس

طرطوس-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء طرطوس وعناصر مديرية الزراعة اليوم أربعة حرائق اندلعت في مناطق متفرقة بالمحافظة.

وأوضح قائد فوج الإطفاء بالمحافظة العقيد سمير شما لمراسلة سانا أن الحرائق كانت محدودة المساحة وتمت السيطرة عليها وتبريدها بشكل كامل مؤكداً أن سرعة الإبلاغ عن تلك الحرائق من قبل المواطنين ووصول عناصر الإطفاء فوراً أسهما بشكل كبير في إخمادها والحد من امتدادها إلى مساحات أكبر.

وبين شما أن حريقين اندلعا في أراض حراجية وزراعية بقريتي أوبين وقلع اليازدية بمنطقة صافيتا إضافة لحريق نفايات في قرية الشيخ سعد فيما اندلع الحريق الرابع بأعشاب وأشجار على أوتستراد طرطوس-بانياس مقابل المحطة الحرارية.

فاطمة حسين