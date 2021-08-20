السفير مصطفى: الدولة السورية ترغب بتعزيز التعاون مع جميع الدول الصديقة وفي كل المجالات

بكين-سانا

أكد سفير سورية لدى الصين الدكتور عماد مصطفى رغبة الدولة السورية بتعزيز التعاون في كل المجالات مع جميع الدول الصديقة بما فيها فيتنام.

وفي مؤتمر حواري دعت إليه وزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية وجمع نائب وزير الخارجية الفيتنامي مع مجموعة من سفراء دول الشرق الأوسط أمس بهدف تعزيز التعاون بين فيتنام وهذه الدول تحدث السفير مصطفى في كلمة عبر الفيديو عن خصائص وتاريخ العلاقة السورية “الفيتنامية وأهمية مواقف الدعم المتبادلة بين البلدين على الساحة الدولية.”

وأكد السفير مصطفى عزم الدولة السورية على إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية مشيراً إلى وجود بيئة تشريعية ضامنة للاستثمار فيها موجهاً الدعوة إلى الشركات الفيتنامية الراغبة في المشاركة في مشاريع وعمليات إعادة الإعمار.