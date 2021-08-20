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الخارجية الكازاخية: لم نعترف بحركة طالبان ولم نتواصل معها

2021-08-20

نور سلطان-سانا

أعلنت الخارجية الكازاخية أن كازاخستان لم تعترف بحركة طالبان ولم تحاول إقامة أي اتصالات سياسية معها.

ونقلت وكالة تاس عن نائب وزير الخارجية أكان رحمتولين قوله للصحفيين اليوم: “لم نعترف بحركة طالبان ونواصل متابعة تطور الأحداث في هذا البلد باهتمام”.

وشدد على أنه لا بديل للعملية السلمية التي يجريها الأفغان بأنفسهم ويتعين على مواطني هذا البلد أن يحددوا بأنفسهم أفضل نموذج للدولة والبنية الاجتماعية اعتماداً على خبرتهم التاريخية والواقعية السياسية والاجتماعية.

ولفت إلى أن بلاده تؤيد بيان مجلس الأمن الدولي حول ضرورة تشكيل حكومة شاملة وتمثيلية واحترام حقوق الأقليات العرقية وحقوق المرأة ومنع وجود المجموعات التي تمثل خطراً للدول الأخرى ومراعاة القانون الدولي.

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