عون وبري يطالبان الأمم المتحدة بوقف انتهاكات(إسرائيل) سيادة لبنان

بيروت-سانا

طالب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الأمم المتحدة بالتحرك سريعاً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

و قال عون خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا رونيسكا في قصر بعبدا اليوم وفق ما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام إن ” اختراق الطائرات الإسرائيلية ليل أمس للأجواء اللبنانية هو انتهاك جديد للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ما يستوجب تحركاً سريعاً للأمم المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له” مشيراً إلى أن مثل هذه الخروقات الجوية تتكرر بشكل دائم.

من جهته أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري العدوان الإسرائيلي وقال إن ما حصل ليل أمس من استباحة صهيونية لسيادة الأجواء اللبنانية واستخدامها مجدداً منصة للعدوان على الشقيقة سورية مهدداً سلامة الطيران المدني هو ليس فقط خرقاً فاضحاً للقرار 1701 إنما أيضاً هو عدوان موصوف على لبنان كما على سورية.

وأضاف: ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل اتخاذ الإجراءات كافة لكبح جماح عدوانية الكيان الإسرائيلي تجاه لبنان والمنطقة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب طلب في وقت سابق اليوم من وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر الإيعاز لمندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي على خلفية انتهاكاته المتكررة للسيادة اللبنانية وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر وتهديد حياة الركاب المدنيين اللبنانيين والأجانب للخطر بشكل مباشر.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء أمس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيطي مدينتي دمشق وحمص.