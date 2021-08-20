إخماد حريق بين قرى المغريط ومشيرفة الساموك وجناتا في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمدت فرق الإطفاء من دائرة الحراج في مديرية الزراعة وفوج إطفاء اللاذقية والدفاع المدني وعمال من الحراج وبالتعاون مع الأهالي حريقاً نشب في الأراضي الزراعية بين قرى المغريط ومشيرفة الساموك وجناتا.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة نبيل العبدة لمراسل سانا أن فرق الإطفاء من كل الزمر شاركت بعمليات الإخماد مع إشراك مقطورات مياه مركبة على جرارات زراعية للأهالي في القرى المحيطة بالحريق ولا سيما في الموقع باتجاه ساقية جناتا لأنها منطقة منحدرة وفي واد يصعب وصول الآليات إليه مقدراً حجم الخسائر الناجمة عن الحريق بأكثر من 50 دونماً معظمها أشجار زيتون.

من جانبه أكد رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة المهندس باسم دوبا أن 3 آليات من الدائرة شاركت بعمليات الإخماد إضافة إلى فرقتي عمال توجهتا للمواقع في الوادي حيث واجهت الآليات صعوبة في الوصول إليه.

ونوه دوبا بدور الأهالي في تقديم الدعم والمؤازرة بعد أن شاركت مقطورات مياه وجرارات زراعية لهم في عمليات الإطفاء والوصول إلى المواقع الصعبة على الآليات إضافة إلى تسهيل عمل فرق الإطفاء وسرعة الإبلاغ عن الحريق.

بدوره لفت قائد فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر إلى الإمكانيات الواسعة التي تم زجها من فرق الإطفاء في الفوج لإخماد الحريق ما أسهم بإبعاد خطر النيران عن مزرعة أبقار في المنطقة تضم نحو مئتي رأس بقر وعجول.

بسام الإبراهيم