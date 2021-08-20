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ريال مدريد الإسباني يجدد عقد بنزيما

2021-08-20

مدريد-سانا

مدد ريال مدريد الإسباني عقد لاعبه الدولي الفرنسي كريم بنزيما حتى صيف 2023.

وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه بتويتر”تم توقيع العقود.. بنزيما مدد عقده مع ريال مدريد حتى حزيران 2023″ مضيفا: “اكتملت الأوراق والإعلان الرسمي جاهز للظهور بعد التجديد لتيبو كورتوا وداني كارفاخال”.

وتأتي هذه الخطوة من ريال مدريد في ظل رغبة الملكي في الاحتفاظ بخدمات مهاجمه الفرنسي بعد رحيل بعض نجومه مثل سيرجيو راموس ورافائيل فاران.

وظهر كريم بنزيما بشكل مميز برفقة ريال مدريد في الموسم الماضي حيث سجل 30 هدفا في 46 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

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