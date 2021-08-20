رخصة إشادة سياحية لمشروع في بلدة رساس بالسويداء بتكلفة نحو 800 مليون ليرة

السويداء-سانا

أصدرت وزارة السياحة رخصة الإشادة السياحية لمشروع سياحي جديد في بلدة رساس بريف السويداء الجنوبي وبتكلفة تقديرية تبلغ نحو 800 مليون ليرة سورية.

مدير سياحة السويداء يعرب العربيد بين لـ سانا أن المشروع يتألف من مسبح وملحقاته وكافتريا من الدرجة الثالثة داخل المخطط التنظيمي في بلدة رساس وبمساحة كلية تبلغ2039 مترا مربعا وبطاقة استيعابية تبلغ 500 كرسي لافتا إلى أن هذا المشروع سيؤمن فرص عمل لخريجي المعاهد والمدارس الفندقية.

وأوضح أن المشروع يقع في منطقة ذات طبيعة مميزة جنوب شرقي رساس على راس هضبة جميلة مصنفة سياحيا وتطل على السهول الغربية والبلدة من الشرق مشيرا إلى أن المشروع الذي يبعد عن مركز مدينة السويداء

جنوبا نحو 7 كم يضم تراسات صيفية على رأس الهضبة المحاطة بالأشجار الحراجية ومسبحا للكبار وللصغار مع جميع الخدمات المطلوبة وجلسات للزبائن وصالة متعددة الاستعمالات و”بوفيه” حديثة ومكاتب للإدارة ومواقف للسيارات حيث يتم الوصول إليه عن طريق دائري.

الجدير ذكره أن وزارة السياحة منحت خلال الشهر الجاري رخصتي تأهيل سياحي أحداهما لمنشأة سياحية جديدة في بلدة رساس أيضا بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 900 مليون ليرة والثانية لمشروع سياحي على طريق شهبا شقا بريف السويداء الشمالي الشرقي بتكلفة بلغت نحو 600 مليون ليرة.

سهيل حاطوم