20 من آب 1975 – ناسا تطلق المستكشف فايكينغ 1 باتجاه المريخ

دمشق-سانا

1882 – الإنكليز يحتلون بورسعيد والإسماعيلية في بداية الاحتلال الإنكليزي لمصر.

1914 – ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى.

1960 – الإعلان عن استقلال السنغال.

1975 – ناسا تطلق المستكشف فايكينغ 1 باتجاه المريخ.

1977 – إطلاق المسبار الفضائي فوياجر 2.

1998 – الولايات المتحدة تقصف بصواريخ السودان مستهدفة مصنعا للأدوية.

2009 – العداء الجامايكي يوسين بولت يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 متر في بطولة العالم لألعاب القوى.

من مواليد هذا اليوم..

1779 – يونس ياكوب بيرتسيليوس عالم كيمياء سويدي.

1833 – بنيامين هاريسون رئيس الولايات المتحدة.

1860 – ريمون بوانكاريه رئيس فرنسا.

1888 – محمد حسين هيكل شاعر وأديب وسياسي مصري.

1901 – سالفاتوري كوازيمودو شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1959.

1944 – راجيف غاندي رئيس وزراء الهند.

من وفيات هذا اليوم..

1914 – البابا بيوس العاشر بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1915 – باول إرليخ طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908.

1961 – بيرسي ويليامز بريجمان عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1946.

أعياد ومناسبات..

عيد إعادة الحصول على الاستقلال في إستونيا.