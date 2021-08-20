20 من آب 1975 – ناسا تطلق المستكشف فايكينغ 1 باتجاه المريخ

دمشق-سانا
1882 – الإنكليز يحتلون بورسعيد والإسماعيلية في بداية الاحتلال الإنكليزي لمصر.
1914 – ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى.
1960 – الإعلان عن استقلال السنغال.
1975 – ناسا تطلق المستكشف فايكينغ 1 باتجاه المريخ.
1977 – إطلاق المسبار الفضائي فوياجر 2.
1998 – الولايات المتحدة تقصف بصواريخ السودان مستهدفة مصنعا للأدوية.
2009 – العداء الجامايكي يوسين بولت يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 متر في بطولة العالم لألعاب القوى.
من مواليد هذا اليوم..
1779 – يونس ياكوب بيرتسيليوس عالم كيمياء سويدي.
1833 – بنيامين هاريسون رئيس الولايات المتحدة.
1860 – ريمون بوانكاريه رئيس فرنسا.
1888 – محمد حسين هيكل شاعر وأديب وسياسي مصري.
1901 – سالفاتوري كوازيمودو شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1959.
1944 – راجيف غاندي رئيس وزراء الهند.
من وفيات هذا اليوم..
1914 – البابا بيوس العاشر بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1915 – باول إرليخ طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908.
1961 – بيرسي ويليامز بريجمان عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1946.
أعياد ومناسبات..
عيد إعادة الحصول على الاستقلال في إستونيا.