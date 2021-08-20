دياب يطلب تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد انتهاكات (إسرائيل) لسيادة لبنان

بيروت-سانا

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب من وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر الإيعاز لمندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي على خلفية انتهاكاته المتكررة للسيادة اللبنانية وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر وتهديد حياة الركاب المدنيين اللبنانيين والأجانب للخطر بشكل مباشر.

وأكد دياب وفق ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك السيادة اللبنانية يشكل تهديدا مباشرا للقرار الدولي 1701 ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى إدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتكفل تنفيذ القرارات الدولية.

ويواصل العدو الإسرائيلي خروقاته وانتهاكاته البرية والجوية والبحرية للسيادة اللبنانية في تحد للقرارات الدولية.