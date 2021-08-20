دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيطي مدينتي دمشق وحمص وتسقط معظم الصواريخ المعادية

دمشق-سانا

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيطي مدينتي دمشق وحمص.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة 03ر23 من مساء اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوى برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص”.

وأضاف المصدر “أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان”.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت في الـ 22 من تموز الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على منطقة القصير بريف حمص وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.