مادورو يجري تعديلاً وزارياً شمل وزارات عدة بينها الخارجية

كاراكاس-سانا

أجرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعديلا وزارياً اليوم شمل وزارات عدة بينها الخارجية.

وعين مادورو السفير الفنزويلي في الصين فيليكس بلاسينسيا وزيرا جديدا للخارجية ليحل محل خورخي أرياسا الذي سيتولى منصب وزير الصناعة والإنتاج الوطني.

وقال مادورو في حسابه على موقع تويتر “من مسؤولية بلاسينسيا مواصلة العمل الدبلوماسي الممتاز الذي كان يقوم به أرياسا وعلينا ضمان انتصار دبلوماسية السلام التي نتبعها حول العالم”.

وأضاف مادورو “أثق بقدرة أرياسا على العمل والالتزام والتقدم بقوة أكبر لتنشيط إنتاج كل شيء في فنزويلا فهذا هو الهدف”.

وشمل التعديل الوزاري أيضا وزارات التعليم والداخلية والمناجم.

وبدأت الحكومة الفنزويلية والمعارضة اليمينية المدعومة من واشنطن يوم الجمعة الماضى جولة محادثات جديدة فى المكسيك لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد الناجمة عن التدخلات والعقوبات الأمريكية.