SCS-NET

مراسل سانا : الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

2021-08-19

انظر ايضاً

من تصدي دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية في سماء دمشق

﻿﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved