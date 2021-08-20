مراسل سانا: سماع أصوات انفجارات في محيط دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة طلبة سوريين.. فعاليات (مخيم زوبرونك) الصيفي للترفيه الصحي في بيلاروس تتواصل
2021-08-19
السيد نصر الله: قوات الاحتلال الأمريكي تسرق ثروات السوريين وعليها مغادرة الأراضي السورية
2021-08-19
محلل سياسي تشيكي ينتقد التدخلات الأمريكية في شؤون الدول الأخرى
2021-08-19
سياسي مصري: سرقة واشنطن مقدرات الشعب السوري جريمة بحق الإنسانية
2021-08-18
طلاب سوريون يشاركون في مخيم صيفي تستضيفه بيلاروس
2021-08-18
النحات عفيف آغا: المعرض السوري في أوكرانيا رسالة سلام للعالم
2021-08-17
تلاميذ سوريون يقيمون حفلاً غنائياً باللغة الروسية في موسكو
2021-08-16
محليات
القبض على 5 أشخاص يقومون بنشل المواطنين على مواقف النقل العامة بدمشق
2021-08-19
تعديل أجور نقل الركاب الجماعي في محافظة ريف دمشق
2021-08-19
لأول مرة في سورية افتتاح مطعم ومقهى بدمشق مضيفوه من مصابي متلازمة داون
2021-08-19
محافظة اللاذقية تحدد مواعيد عمل المخابز الخاصة وبيع الخبز في صالات السورية للتجارة
2021-08-19
إخماد حريق اندلع بأشجار وأعشاب يابسة في ريف حمص الغربي
2021-08-19
تعديل أجور النقل العام ونقل مادة مازوت التدفئة بدير الزور
2021-08-19
بمناسبة عيد الصحافة السورية.. حفل استقبال في حلب
2021-08-19
رياضة
ميسي خارج تشكيلة سان جيرمان أمام بريست
2021-08-19
أتلتيكو مدريد يضم حارس موناكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم
2021-08-19
نادي النضال الرياضي يستضيف بطولة مواهب كرة القدم
2021-08-19
ميسي ورونالدو خارج القائمة النهائية للأفضل في أوروبا
2021-08-19
أتلتيكو مدريد يعلن إعارة حارسه غربيتش إلى ليل الفرنسي
2021-08-19
لاتسيو يعلن تعاقده رسمياً مع رودريغيز
2021-08-19
بمشاركة 100 جريح.. غداً انطلاق فعاليات الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية
2021-08-19
اقتصاد
وزارة الاقتصاد تطلق 36 برنامجاً فرعياً لبرنامج دعم أسعار الفائدة
2021-08-19
الإيرادات المالية في الصين ترتفع بنسبة 20 بالمئة
2021-08-19
تراجع أسعار الذهب
2021-08-19
تراجع أسعار النفط
2021-08-19
صندوق النقد الدولي يعلق وصول أفغانستان إلى مواردها
2021-08-18
تراجع أسهم بورصة وول ستريت عند الإغلاق
2021-08-18
تشميل بناء المقاسم الحرفية بالقروض خطوة مهمة لتطوير القطاع الحرفي في حماة
2021-08-18
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الشريط الأخباري
ميليشيا (قسد) تختطف مسناً من قرية أبو كبرة بريف الحسكة الشمالي الشرقي
المجموعات الإرهابية تواصل اعتداءاتها لعرقلة جهود الدولة السورية بحماية المدنيين وترسيخ الأمن في درعا
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زيادة بقيمة 30 ألف ليرة على التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي
مراسل سانا: سماع أصوات انفجارات في محيط دمشق
2021-08-19
2021-08-19
habib
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