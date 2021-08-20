تجدد الاحتجاجات المناهضة لحركة طالبان في أفغانستان

كابول-سانا

تجددت الاحتجاجات المناهضة لحركة طالبان في عدد من مدن أفغانستان لليوم الثاني على التوالي في تحد للحركة التي استولت على السلطة قبل أيام ورفعت علمها الخاص فوق الأبنية الحكومية.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن موكباً من السيارات والأشخاص الراجلين تجمهروا قرب مطار كابول حاملين رايات ضخمة بالألوان الأسود والأحمر والأخضر تكريماً للعلم الأفغاني كما خرجت احتجاجات مماثلة في إقليمي نانغاهار وكونار.

وفرضت الحركة حظراً للتجول لمدة 24 ساعة اليوم في إقليم خوست بعد أن فرقت احتجاجاً مناهضاً لها بالعنف.

وتزامنت احتجاجات اليوم مع عيد استقلال أفغانستان عن الاحتلال البريطاني الذي يوافق 19 آب عام 1919.

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا أمس وأصيب عشرون اخرون برصاص مسلحي طالبان خلال احتجاجات ضد الحركة في مدينة جلال أباد شرق افغانستان.