نادي النضال الرياضي يستضيف بطولة مواهب كرة القدم

دمشق-سانا

تنطلق منافسات بطولة مواهب كرة القدم لمواليد 2008-2009 غداً في نادي النضال الرياضي بدمشق بمشاركة ثمانية فرق وتستمر لأربعة أيام.

وتم توزيع الفرق المشاركة والتي تمثل عدداً من اكاديميات اللعبة على مجموعتين ضمت كل واحدة منهما أربعة فرق وفقاً للقرعة التي سحبت اليوم في مقر اتحاد كرة القدم.

وحلت أكاديميات الأبطال وآب تاون والنجوم والريشي في المجموعة الأولى بينما جاءت أكاديميات شامبيون والباسل والصفا وكامب نو في المجموعة الثانية.

رئيس الدائرة الفنية في اتحاد كرة القدم مهند الفقير أشار إلى أن البطولة تقام للمرة الأولى وهي فرصة لاكتشاف المواهب الشابة وتساعدهم على تحقيق طموحهم بالاحتراف في المستقبل مبينا في الوقت ذاته أن بطولات أخرى للمواهب ستقام في الأشهر القليلة القادمة.

وأوضح الفقير أن اتحاد اللعبة يضع المواهب الشابة ضمن أولويات عمله عبر دعم البطولات الخاصة بهذه الفئات وتنظيم الأكاديميات التي تعنى بتعليم كرة القدم وتأهيل اللاعبين من خلال تحديد أسس وآليات عمل هذه الأكاديميات وترخيصها وفقاً لمستوياتها بما يضمن تخريج جيل متميز من اللاعبين بمستويات مهارية جيدة.