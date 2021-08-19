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من تعادل الكرامة مع الوثبة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم

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من فوز الشرطة على الفتوة 2-1 في الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم

تصوير: أسامة الشهابي  

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