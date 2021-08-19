من تعادل النواعير مع تشرين في الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السيد نصر الله: قوات الاحتلال الأمريكي تسرق ثروات السوريين وعليها مغادرة الأراضي السورية
2021-08-19
محلل سياسي تشيكي ينتقد التدخلات الأمريكية في شؤون الدول الأخرى
2021-08-19
سياسي مصري: سرقة واشنطن مقدرات الشعب السوري جريمة بحق الإنسانية
2021-08-18
طلاب سوريون يشاركون في مخيم صيفي تستضيفه بيلاروس
2021-08-18
النحات عفيف آغا: المعرض السوري في أوكرانيا رسالة سلام للعالم
2021-08-17
تلاميذ سوريون يقيمون حفلاً غنائياً باللغة الروسية في موسكو
2021-08-16
حركة أمل تدين سرقة النظام التركي لمياه الفرات المخصصة لسورية
2021-08-16
محليات
محافظة اللاذقية تحدد مواعيد عمل المخابز الخاصة وبيع الخبز في صالات السورية للتجارة
2021-08-19
تعديل أجور النقل العام ونقل مادة مازوت التدفئة بدير الزور
2021-08-19
بمناسبة عيد الصحافة السورية.. حفل استقبال في حلب
2021-08-19
مزارعو دوما يعيدون الحياة والألق لأراضيهم بمختلف أنواع المحاصيل
2021-08-19
وقفة لأبناء الحسكة تنديداً بجرائم المحتل التركي ومنعه ضخ مياه الشرب
2021-08-19
الموافقة على خمسة مشاريع استثمارية للطاقة الشمسية والأسمدة الزراعية والعضوية
2021-08-19
البدء بتوزيع مازوت التدفئة على الأهالي بدير الزور
2021-08-19
رياضة
ميسي ورونالدو خارج القائمة النهائية للأفضل في أوروبا
2021-08-19
لاتسيو يعلن تعاقده رسمياً مع رودريغيز
2021-08-19
بمشاركة 100 جريح.. غداً انطلاق فعاليات الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية
2021-08-19
الروسي ميدفيديف إلى ثالث أدوار بطولة سينسيناتي للتنس
2021-08-19
انتصاران وأربعة تعادلات في الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-08-19
أكثر من 100 لاعب شاركوا في البطولة التنشيطية بالسباحة في السويداء
2021-08-19
فوز الوحدة والوثبة في دوري الناشئين بكرة السلة
2021-08-19
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب
2021-08-19
تراجع أسعار النفط
2021-08-19
صندوق النقد الدولي يعلق وصول أفغانستان إلى مواردها
2021-08-18
تراجع أسهم بورصة وول ستريت عند الإغلاق
2021-08-18
تشميل بناء المقاسم الحرفية بالقروض خطوة مهمة لتطوير القطاع الحرفي في حماة
2021-08-18
كهرباء حمص تنهي دراسة تنفيذ 5 مشاريع للطاقة البديلة بالمدينة الصناعية في حسياء
2021-08-18
انتعاش زراعة البطيخ الأحمر بالسويداء.. إنتاجية عالية ومصدر دخل مهم للمزارعين
2021-08-18
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الشريط الأخباري
ميليشيا (قسد) تختطف مسناً من قرية أبو كبرة بريف الحسكة الشمالي الشرقي
المجموعات الإرهابية تواصل اعتداءاتها لعرقلة جهود الدولة السورية بحماية المدنيين وترسيخ الأمن في درعا
إصابة مسلحين اثنين من ميليشيا (قسد) بانفجار عبوة ناسفة على طريق قامشلي-عامودا
وقفة لأبناء الحسكة تنديداً بجرائم المحتل التركي ومنعه ضخ مياه الشرب
بمشاركة 100 جريح.. غداً انطلاق فعاليات الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية
بدعم المحتل الأمريكي.. ميليشيا (قسد) تسرق محولة كهرباء في ناحية تل حميس بالحسكة
السيد نصر الله: قوات الاحتلال الأمريكي تسرق ثروات السوريين وعليها مغادرة الأراضي السورية
زيادة بقيمة 30 ألف ليرة على التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي
من تعادل النواعير مع تشرين في الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-08-19
تصوير: ابراهيم عجاج
الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-08-19
Afraa
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تصوير: سامر الشامي
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