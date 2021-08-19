بهدف تدريب خريجي الصيدلة.. مشروع صيدلية افتراضية بالسويداء

السويداء-سانا

أطلقت الغرفة الفتية الدولية بالسويداء بالتعاون مع عدد من شركات الأدوية الوطنية وفرع نقابة الصيادلة بالسويداء مشروع صيدلية افتراضية بهدف تدريب خريجي كلية الصيدلة والطلاب الذين هم على أبواب التخرج قبيل دخولهم سوق العمل.

وأوضحت رئيس الغرفة الفتية الدولية بالسويداء همسة الحلبي في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه تم خلال المرحلة التمهيدية للمشروع حالياً تدريب نحو 100 صيدلاني وصيدلانية لمدة ثلاثة أيام من قبل نخبة من الصيادلة والأطباء ومدربين أصحاب خبرة وذلك من خلال صيدلية افتراضية تم وضعها في أحد الفنادق.

وبينت الحلبي أنه تم تجهيز مقر صيدلية دائمة في مقر نقابة الصيادلة بالأدوية للانتقال إليها بعد انتهاء المرحلة التمهيدية للمشروع مع التشبيك كذلك مع عدد من الأطباء لتحويل وصفات ثانية للمرضى لهذه الصيدلية للتعامل معها من قبل المتدربين وذلك بإشراف النقابة.

من جهته لفت رئيس مجلس فرع نقابة الصيادلة بالسويداء الصيدلاني أسد الأشقر في تصريح مماثل إلى أهمية هذا المشروع لخلق شراكة مع الخريجين وتوفير فرص عمل لهم وتعريفهم بالأدوية والشركات الدوائية مبيناً أن الصيدلية المجهزة في النقابة تكون بمثابة مركز تدريبي مستمر دون بيع الأدوية منها كما سيتم إجراء تطبيق على وسيلة التواصل الاجتماعي (الواتس آب) للمتدربين بما يخدم أغراض زيادة خبراتهم بالأدوية والشركات.

عمر الطويل