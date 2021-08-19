ولايات هندية تتأهب لموجة جديدة من كوفيد 19 وتركز على الأطفال

مومباي-سانا

بدأت عدة ولايات هندية بتشييد منشآت تضم المزيد من الأسرة المخصصة للأطفال والأكسجين وسط مخاوف من أن يكون الأطفال بين الفئات المهددة بالإصابة بكوفيد 19 خلال موجة ثالثة من الجائحة حين يعودون إلى المدارس دون تطعيم ضد المرض.

ونقلت رويترز عن سوهاس برابهو رئيس فريق طب الأطفال في ولاية مهاراشترا غرب البلاد قوله “لا نعلم كيف سيكون اتجاه وتأثير الفيروس لكن ليس بوسعنا أن نكون غير مستعدين هذه المرة”.

وخزنت حكومة الولاية أدوية وشيدت منشآت بها أسرة إضافية للأطفال ومخصصات أكسجين في مراكز جديدة في مومباي وأورنك أباد.

وتنبه مسؤولو الصحة في الهند إلى اتجاهات الجائحة في الولايات المتحدة التي شهدت دخول أعداد قياسية من الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح المستشفيات مع انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا المكتشف في بادئ الأمر في الهند.

وفتحت المدارس أبوابها في 11 ولاية على الأقل من 28 ولاية هندية بعدما ظلت مغلقة لأكثر من عام وهو ما أثار مخاوف من أن تصبح بيئة خصبة لانتشار الفيروس.

وقال خبراء في علم الأوبئة إنه لا توجد أدلة على أن السلالة دلتا أو غيرها من السلالات المتحورة تؤثر على الأطفال أكثر من غيرهم من فئات السكان.

يذكر أن إجمالي الإصابات في الهند وصل حتى هذا اليوم إلى 23 مليوناً و320898 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 433063 حالة.

وتحتل الهند المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة والثالثة من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.