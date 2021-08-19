ميليشيا (قسد) تختطف مسناً من قرية أبو كبرة بريف الحسكة الشمالي الشرقي

الحسكة-سانا

في إطار جرائمها المتواصلة للتضييق على الأهالي في الجزيرة السورية اختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي مدنياً من قرية أبو كبرة بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وذكرت مصادر محلية من ريف القحطانية لمراسلة سانا أن دوريات تابعة لميليشيا “قسد” طوقت قرية أبو كبرة في ريف القحطانية الجنوبي واختطفت رجلاً كبير السن بعد مداهمة منازل الأهالي بحثاً عن شباب القرية لسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسراً.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحي ميليشيا “قسد” أقدموا على إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي على أهالي القرية ما سبب حالة ذعر بين الأطفال والنساء.

وتقوم ميليشيا “قسد” بحملة مداهمات ليلاً وآخرها مداهمة قرية خويتلة الجوالة وقرية أبو غدير في ريف القحطانية التي تصدى أهلها أمس لمحاولة الميليشيا اختطاف عدد من الشبان لسوقهم وإجبارهم على القتال في صفوفها.