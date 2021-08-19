زاخاروفا: موسكو مستعدة للمساعدة في نقل الأفغان إلى دول أخرى

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم استعداد بلادها لتقديم خدمات طيران روسية لنقل الأفغان إلى دول أخرى تبدي اهتماماً باستقبالهم واستيعابهم.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها “من أجل منع تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، نحن على استعداد لتقديم خدمات الطيران المدني الروسي لضمان سفر المواطنين الأفغان بمن فيهم النساء والأطفال إلى أي دولة أجنبية تبدي اهتماماً باستقبالهم وإيوائهم”.

وتسارعت تطورات الأحداث في أفغانستان مع دخول حركة طالبان العاصمة كابول وسيطرتها على معظم المؤسسات الحكومية وسط فوضى عارمة في البلاد حيث جاءت هذه التطورات بعد قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من هذا البلد بحلول أيلول المقبل لينهى بذلك احتلالاً دام عقدين وغزواً أودى بحياة عشرات الآلاف من الضحايا وخلف دماراً هائلاً بذريعة محاربة الإرهاب.