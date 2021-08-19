إصابة مسلحين اثنين من ميليشيا (قسد) بانفجار عبوة ناسفة على طريق قامشلي-عامودا

الحسكة-سانا

أصيب مسلحان من ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهما على طريق قامشلي-عامودا في ريف القامشلي الغربي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن الفصائل الشعبية استهدفت بعبوة ناسفة سيارة تابعة لميليشيا (قسد) على طريق قامشلي-عامودا في ريف القامشلي الغربي ما أدى إلى إصابة مسلحين اثنين من الميليشيا ووقوع أضرار مادية واحتراق السيارة.

وهاجمت مجموعة من فصائل المقاومة الشعبية أمس بالأسلحة الرشاشة إحدى النقاط التابعة لميليشيا (قسد) في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتل وإصابة المسلحين فيها.