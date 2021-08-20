بمشاركة 100 جريح.. اليوم انطلاق فعاليات الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن في اللاذقية

دمشق-سانا

تنطلق اليوم دورة ألعاب جريح الوطن الرياضية بمشاركة نحو 100 جريح من جرحى العجز الكلي بمختلف الرياضات وذلك في مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية وتستمر خمسة أيام بمشاركة عربية ودولية.

وأوضح مشروع جريح الوطن في خبر نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن الجرحى المشاركين من الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة سيخوضون منافساتهم في رياضات السباحة وكرة الطاولة وكرة السلة والريشة الطائرة وألعاب القوى وألعاب القوة البدنية إلى جانب مشاركين من روسيا الاتحادية والعراق.

وكشف أن الجرحى المشاركين في الدورة خضعوا لتدريبات نوعية على مدار شهر ونصف الشهر بإشراف مدربين متخصصين من الاتحاد الرياضي العام لتطوير مهاراتهم وتحفيز قدراتهم اللامحدودة ليخوضوا المنافسات بعيدين عن كل ما يعوق طموحاتهم فخصمهم الأول هو العجز وهدفهم الأسمى هو تحدي الإصابة.

ويهدف مشروع جريح الوطن من هذه الدورة إلى تعزيز القدرة الجسدية والحسية والحركية لدى الجرحى والتي تندرج ضمنها الرعاية الطبية من علاج فيزيائي وتأمين الأدوية وإجراء العمليات الجراحية انطلاقاً من أن الرياضة حياة وعلاج أيضاً.

ويأمل المشروع أن تتحول الأنشطة الرياضية التي يشارك من خلالها الجريح في هذه البطولة إلى فرصة ومسار حياة مهنية وأن تقود الجرحى الفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة إلى خوض المنافسات المحلية والعالمية أو يتوجهون نحو التدريب فيحققون من خلالها مشروع عمل.

ويشارك في دورة الألعاب جرحى الجيش والقوات الرديفة وقوى الأمن الداخلي الذين أصيبوا خلال معارك الدفاع عن الوطن من جرحى العجز الكلي ممن تنوعت إصاباتهم ما بين بتر الأطراف وجرحى الشلل والذين فقدوا البصر وسيتنافسون بمساعدة أطراف اصطناعية جلوساً أو وقوفاً في ألعاب فردية وجماعية.

محمد الخاطر