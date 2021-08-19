السيد نصر الله: قوات الاحتلال الأمريكي تسرق ثروات السوريين وعليها مغادرة الأراضي السورية

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن ادعاءات الولايات المتحدة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والمنطقة “واهية وكاذبة” مشدداً على أن الجيش العربي السوري وجيوش المنطقة وشعوبها كفيلة بإنهاء هذا التنظيم.

وقال السيد نصر الله في كلمة خلال إحياء مراسم يوم العاشر من محرم بالضاحية الجنوبية “إن حجة الأمريكيين للبقاء في سورية هي محاربة (داعش) وهي حجة واهية وادعاء كاذب ومخادع” موضحاً أن من ألحق الهزيمة بـ “داعش” في المنطقة هو الجيش العربي السوري وحلفاؤه.

كما أكد السيد نصر الله وجود ادلة دامغة وقرائن تثبت أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة إنتاج تنظيم “داعش” مشيراً بهذا الصدد إلى أن قوات الاحتلال الامريكي تقوم بنقل إرهابيي التنظيم من منطقة إلى أخرى لاستخدامه وفق أجنداتها.

قوات الاحتلال ستغادر الأجزاء التي تحتلها من سورية ليعود نفطها وغازها إلى شعبها

وأوضح السيد نصر الله أن قوات الاحتلال الأمريكي تسرق مقدرات الشعب السوري وعليها مغادرة الأراضي السورية وقال: على القوات الأمريكية أن تغادر لأن الهدف الحقيقي لوجودها هو نهب ثروات الشعب السوري من النفط والغاز ودعم الأجندات الانفصالية في سورية والتي يرفضها الشعب السوري ولا يمكن أن يقبل بها.

وشدد السيد نصر الله على ضرورة عودة كل الأراضي السورية إلى سلطة الدولة وقال: إن قوات الاحتلال ستغادر الأجزاء التي تحتلها من سورية ليعود نفطها وغازها إلى شعبها الذي يعاني نتيجة ممارسات هذه القوات إضافة إلى الإجراءات القسرية الظالمة التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية على الشعب السوري.

وبشأن القضية الفلسطينية جدد السيد نصر الله التأكيد على أن في رأس أولويات المقاومة مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين ولأجزاء أخرى من المناطق العربية وقال: “موقفنا الثابت والدائم والنهائي هو الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم حتى استعادة أرضه دون أي انتقاص”.

وحول الشأن اللبناني اعتبر السيد نصر الله أن لبنان يتعرض لحرب اقتصادية هدفها إخضاع اللبنانيين خدمة لكيان العدو الإسرائيلي مشيراً إلى أن هناك من يريد أن يفرض خيارات على اللبنانيين خدمة لمصالح “إسرائيل” وموضحاً أن السفارة الأمريكية في لبنان هي من يدير هذه الحرب الاقتصادية.