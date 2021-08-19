كورونا يودي بحياة أربعة ملايين ونصف المليون شخص حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة نحو أربعة ملايين ونصف مليون شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في أواخر عام 2019 وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 209 ملايين و920245 بينما بلغ إجمالي الوفيات أربعة ملايين و402257 حالة وإجمالي حالات التعافي 188 مليوناً و89251 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 641033 وفاة من أصل 38 مليون و1429 إصابة تليها الهند مع تسجيل 433063 وفاة من أصل 32 مليون و320898 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 570718 وفاة من أصل 20 مليون و417204 إصابة.