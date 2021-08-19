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ظريف: على أميركا التعويض عن الأضرار التي لحقت بأفغانستان جراء احتلالها لها

2021-08-18

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم أنه على أميركا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” التعويض عن الأضرار التي لحقت بأفغانستان خلال فترة احتلالها على مدى نحو عقدين من الزمن.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن ظريف قوله في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه على الرغم من كل تشدقاتهم بالديمقراطية والحرب على الإرهاب فإن الأحداث في أفغانستان ومواقف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تثبت أنهم من خلال غزو واحتلال أفغانستان ومناطق أخرى كانوا يسعون فقط لتحقيق مصالحهم الخاصة لكنهم لم يحققوا حتى تلك الأهداف مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والناتو ملزمان الآن بالتعويض عن الأضرار.

وتسارعت تطورات الأحداث فى أفغانستان مع دخول حركة طالبان العاصمة كابول أول أمس وسيطرتها على معظم المؤسسات الحكومية وسط فوضى عارمة شهدها مطار المدينة نتيجة اكتظاظ آلاف الأشخاص وتدافعهم على مدرج المطار لمغادرة البلاد.

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