دراسة تحذر من مخاطر تعرض الأطفال للتدخين السلبي

واشنطن-سانا

حذرت دراسة حديثة من أن الأطفال الذين يعيشون مع آباء مدخنين يكونون عرضة لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي في مرحلة الشباب.

ووفق موقع ميديكال إكسبريس كشفت الدراسة التي قام بها باحثون في مستشفى بريغهام بالولايات المتحدة الأمريكية عن وجود صلة بين التعرض للتدخين السلبي أثناء الطفولة وزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي في وقت لاحق من الحياة.

وأوضح الباحثون أنه تم إجراء التجارب لعدد من المشاركين الذين تراوحت أعمارهم بين 35 و52 عاما وذلك باستخدام السجلات الطبية للمشاركين لتأكيد الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والحالة المصلية لتقدير التأثير المباشر للتدخين السلبي في مخاطر التهاب المفاصل الروماتويدي وكذلك للتحكم في العوامل الأخرى مثل التدخين الشخصي.

وأكد الباحثون أنه تم تقسيم التعرض السلبي للتدخين إلى ثلاث فئات بما في ذلك تدخين الأم أثناء الحمل وتدخين الوالدين أمام أطفالهم وسنوات العيش مع المدخنين منذ سن 18 عاماً فتوصلوا إلى أن خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي كان أعلى بنسبة 75 بالمئة لدى الأفراد الذين عانوا من التعرض السلبي في مرحلة الطفولة لتدخين الوالدين.

والتهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي مزمن يمكن أن يؤثر في مناطق أخرى غير المفاصل فقد يدمر مجموعة واسعة من أجهزة الجسم ويعد التدخين أحد عوامل الإصابة بهذا المرض.