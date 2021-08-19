القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين اثنين شمال بغداد

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” شمال العاصمة العراقية بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان قيادة عمليات بغداد قوله ” إنه بعد متابعة حثيثة من الفريق الركن قائد عمليات بغداد والاستنفار العالي لجهود قطعاتنا الأمنية وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد لملاحقة عصابات داعش الإرهابية تمكنت قوة من استخبارات لواء المشاة الـ 59 بالاشتراك مع مفرزة لجهاز الأمن الوطني من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة 4-1 إرهاب في منطقة الشهداء شمال بغداد”.

وأضاف البيان أن قوة من اللواء 55 فرقة المشاة السابعة عشر ترافقها مفرزة من استخبارات الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4-1 إرهاب في منطقة الغريباويين مطلوب إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد.

وكانت القوات العراقية أعلنت في وقت سابق إحباط محاولة إرهابية لاستهداف تجمعات المواطنين في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.