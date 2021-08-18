أمسية موسيقة كلاسيكية لثلاثة عازفين على خشبة ثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

أمسية كلاسيكية منوعة من عصور مختلفة قدمها كل من الموسيقيين مروان أبو جهجاه عازف آلة الفيولا في الفرقة السيفونية الوطنية ورزان القصار العازفة الأولى على آلة الكمان في الفرقة واغيد منصور عازف البيانو خريج المعهد العالي للموسيقا.

الأمسية التي أقامتها مديرية الثقافة بالمحافظة على مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس قال عنها أبو جهجاه في تصريح لـ سانا أنها تأتي ضمن جولة ثلاثية كانت بدايتها يوم السبت الفائت في منطقة السلمية والمحطة الثانية يوم الإثنين في محافظة السويداء مشيراً إلى أن الفرقة التي تأسست منذ نحو أربع سنوات هدفها تقريب الفن الكلاسيكي الذي يتصف بأنه نخبوي وتقديمه بشكل مبسط ومقبول للجمهور.

وأوضح أن برنامج اليوم منوع تقدم فيه مقطوعات من عدة دول منها روسيا وألمانيا وفرنسا منها مقطوعة “توكاتا” لـ “فريسكو بالدي” ومقطوعة “اندالوزا” لـ “غرانا دوش” إضافة إلى مقطوعات منوعة لـ “يوهان باخ وشوستاكوفيتش” لتختتم بـ “وصلة سورية” من الأغاني الشعبية أعدت خصيصاً لهذه الجولة كأغنيتي “بالي معاك وعلى موج البحر”.

ووجد كل من انجي وسوف وسهيل العلي من الجمهور أنه رغم قلة الأمسيات الكلاسيكية إلا أن هذا الفن له تاريخ وأسماء عالمية وجمهور مميز لأن هذا الفن يبعث الهدوء والراحة النفسية لكل من يستمع إليه ولا بد من إقامة أمسيات مشابهة على فترات متقاربة.

فاطمة حسين