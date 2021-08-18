التجاري يوسع برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليشمل 33 مشروعاً

دمشق-سانا

أعلن المصرف التجاري السوري عن توسيع المشاريع المشملة ببرنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة “ذات أسعار الفائدة المدعومة” لتصبح 33 مشروعاً.

وحسب بيان نشره المصرف عبر صفحته على الفيسبوك شملت قائمة المشاريع إنتاج مستلزمات وتجهيزات الطاقة المتجددة ومعامل الألبان والأجبان وصناعة الخيوط والورق والنشاء والقطر الصناعي والنسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت والأقمشة المصنرة واجهزة الإنارة وألواح الفورميكا والألمنيوم والمصابغ والمداجن والمباقر.

كما ضمت المشاريع معامل إنتاج مستلزمات الري الحديث والألواح الزجاجية والانفيرتيرات والبطاريات وصناعة الآلات وخطوط الانتاج والمنشآت السياحية والصناعية المتضررة في حلب ومشاريع إنتاج العصائر الطبيعية وصناعة الأسمدة وإكثار بذار الخضراوات والأدوية البيطرية غير المنتجة محلياً ومزارع تربية أغنام العواس والماعز الشامي.

وكان المصرف التجاري السوري أطلق في الـ 9 من الجاري برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبدأ تلقي طلبات التمويل لدى فروعه في كل المحافظات ويبلغ مقدار الدعم 7 بالمئة ليصبح معدل الفائدة بعد الدعم 4 بالمئة.

وسيم العدوي