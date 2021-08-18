الطقس غداً.. الأجواء صيفية وحارة نسبياً في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر على المرتفعات الساحلية وصيفياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المنطقة الساحلية والجنوبية بينما تكون غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج أحياناً.

درجات الحرارة المتوقعة…