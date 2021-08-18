بوتين ورئيسي يبحثان هاتفياً سبل إحياء الاتفاق النووي

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي اليوم تعزيز العلاقات الثنائية وسبل إحياء الاتفاق النووي إضافة إلى مستجدات الوضع في أفغانستان.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الكرملين قوله في بيان إن بوتين هنأ رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران في حزيران الماضي مضيفاً أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما لواقع العلاقات بين روسيا وإيران وأكدا التزامهما بمواصلة تطوير التعاون متعدد المجالات وبما يخدم مصالح البلدين.

واستعرض بوتين ورئيسي في هذا السياق أهم المواضيع المطروحة على الأجندة الثنائية بين بلديهما بما في ذلك تطبيق مشاريع اقتصادية وتجارية كبيرة والتعاون في مكافحة فيروس كورونا.

كما بحث الرئيسان حسب البيان أفق العودة إلى التطبيق الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة المبرمة بين إيران والقوى الكبرى عام 2015 المعروفة باتفاق إيران النووي.

ووفقاً لبيان الكرملين “أولى بوتين ورئيسي اهتماماً خاصاً في مكالمتهما لمستجدات الوضع في أفغانستان مع التعبير عن استعدادهما للمساعدة في إحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد”.

وتطرق الجانبان إلى “المسائل المتعلقة بالتحضيرات لقمة منظمة شنغهاي للتعاون المزمع عقدها في مدينة دوشنبه عاصمة طاجيكستان”.