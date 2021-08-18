كهرباء دير الزور تضع 20 مركز تحويل جديداً بالخدمة

دير الزور-سانا

وضعت الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور 20 مركز تحويل جديداً في الخدمة ضمن أحياء المدينة المحررة ومدينتي العشارة والقورية بريف المحافظة الشرقي كما استبدلت 3 مراكز تحويل باستطاعات أكبر ضمن أحياء المدينة.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس خالد لطفي لمراسل سانا أن ورشات الشركة ركبت 20 مركز تحويل باستطاعة (630 ك.ف.أ) منها 14 مركزاً في القورية والعشارة و6 مراكز ضمن احياء المدينة إضافة إلى تمديد خطوط توتر متوسط ومنخفض مرتبطة بها.

وبين لطفي أنه تم استبدال 3 مراكز تحويل استطاعتها (630 ك.ف.أ) بمراكز جديدة باستطاعة (1000 ك.ف.أ) في منطقة جامع عبد الله بن العباس بحي البعاجين والفردوس في حي الجبيلة ومنطقة التوبة في حي الجورة بمدينة دير الزور وذلك بهدف التوسع الأفقي في التغذية الكهربائية للأحياء والمدن المحررة من الإرهاب.

ويبلغ عدد مراكز التحويل التي تم تركيبها منذ عودة التغذية الكهربائية إلى محافظة دير الزور عام 2018 نحو 680 مركزاً باستطاعات مختلفة.

ابراهيم ضللي