سياسي مصري: سرقة واشنطن مقدرات الشعب السوري دليل على أنها الأكثر إجراماً في التاريخ

القاهرة-سانا

أكد المحلل السياسي المصري ومدير مركز النور للدراسات السياسية محمود جابر أن سطو الولايات المتحدة وسرقتها ثروات الشعب السوري دليل على أنها الدولة الأكثر إجراما في التاريخ.

وقال جابر في تصريح لمراسل سانا في القاهرة “ليس هناك دولة بلغت من الإجرام في التاريخ الإنساني مثلما بلغته الولايات المتحدة الأمريكية” مضيفا أن “ما تتبعه واشنطن من سياسات وجرائم بحق الدولة السورية طيلة السنوات الماضية دليل حي على كل جرائمها بحق الإنسانية كما أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها أفغانستان تفضح قيامها بصناعة الإرهاب وتحالفها واتفاقها مع التنظيمات التكفيرية والإرهابية”.

وأشار جابر إلى سرقة قوات الاحتلال الأمريكي ثروات الشعب السوري ونفطه وقمحه عبر الصهاريج والشاحنات أمام العالم أجمع دون أي اعتبار للرأي العام مبينا أن هذا الواقع يؤكد أن “أمريكا هي لص الشعوب” وأن ما تقوم به في أغلب دول العالم هو إشغال الدول من أجل الاستيلاء على مقدرات وغذاء الشعوب حتى لو كانت هذه الشعوب تعاني ويلات الحرب والجوع.