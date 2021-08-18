اكتشاف قبو أثري في أحد العقارات بحمص

حمص-سانا

أثناء إجراء بعض الحفريات في أحد العقارات بحي باب السباع في حمص تم اكتشاف قبو أثرى من الآجر ويعود للمرحلة المملوكية.

وفي تصريح لمراسلة سانا أكد مدير دائرة الآثار في حمص المهندس حسام حاميش أن العقار يعود لأحد المواطنين في حي باب السباع الواقع خارج المدينة القديمة برقم 1642 والحاصل على رخصة نظامية من مجلس المدينة تتضمن حفر قبو في العقار حيث تبين وجود جزء من مبنى قديم مبني من الاجر ويعود للفترة قبل الاحتلال العثماني وتدخل في الحقبة المملوكية.

ولفت إلى أن الجزء المكتشف عبارة عن غرفتين ذات سقف على شكل قبوة وكان يستخدم لتجميع المياه المالحة مبينا أنه قد يكون تابعا أو جزءا لمبنى مجاور تحت العقارات الأخرى.

وأوضح حاميش أن المديرية اجرت أعمال التنقيب والتوثيق اللازمة وتم التوجيه للمحافظة على هذا الجزء المكتشف ضمن القبو كما تم وضع المنطقة تحت المراقبة في حال حصول تراخيص عقارية في المكان نفسه بهدف حفظ الأساسات باعتبار أن قنوات التصريف تمتد لمناطق مجاورة.

مثال جمول