حلب-سانا

أكد الدكتور زياد الحاج طه مدير صحة حلب ضرورة الالتزام بإجراءات التصدي لفيروس كورونا ولا سيما مع تزايد عدد الإصابات.

ودعا الحاج طه المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية لجهة ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد المكاني في الأماكن العامة والاهتمام بالنظافة الشخصية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وكسر حلقة العدوى.

كما دعا مدير صحة حلب في تصريح لمراسلة سانا جميع المواطنين إلى أخذ اللقاح المضاد لكورونا عبر التسجيل في المنصة الالكترونية كونه يؤمن لهم الوقاية من الإصابة بالفيروس مشيرا إلى أنه تم تلقيح أكثر من 40 ألف مواطن في مدينة حلب.

وذكر الحاج طه أن جميع الكوادر الصحية والطبية بحلب ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الفيروس والتصدي له في جميع المشافي والمستوصفات إضافة إلى جهوزية جميع المراكز الصحية لتقديم اللقاح للمواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر المنصة الالكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة بإجراءات بسيطة وميسرة.

وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية 20 منها في حلب ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس واحدة منها في حلب.

زينب شحود