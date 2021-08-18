إنفاق أكثر من 3ر2 مليار ليرة على المشاريع الاستثمارية بمدينة حسياء الصناعية خلال العام الحالي

حمص-سانا

أنفقت إدارة المدينة الصناعية في حسياء على مشاريعها الاستثمارية مليارين و331 مليون ليرة سورية خلال العام الحالي .

وأوضح الدكتور بسام المنصور مدير المدينة الصناعية في حسياء لنشرة سانا الاقتصادية أن الإنفاق شمل عدداً من مشاريع البنى التحتية منها مشروع متكامل للمنطقة الهندسية يشمل تنفيذ البنى التحتية من صرف صحي وصناعي وطرق ومياه وبنسبة تنفيذ مادية بلغت 107 بالمئة إضافة إلى تنفيذ مشروع البنى التحتية لجزيرة سكنية وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 113 بالمئة إضافة إلى مشروع متكامل لتنفيذ البنى التحتية لتتمة المنطقة الكيميائية يشمل صرفاً صحياً وصناعياً وطرقاً ومياهاً وبلغت نسبة التنفيذ المادية 65 بالمئة.

وأشار إلى أن نسبة تنفيذ الطريق الواصل لمحطة المعالجة في حسياء وصل إلى 93 بالمئة ويتم إكمال الطرق والصرف الصحي في المنطقة الشريطية الغذائية وبلغت نسبة التنفيذ المادية 67 بالمئة بينما يتم العمل على استكمال تنفيذ دارات توتر 20 متوسط ومنخفض لتغذية مقاسم المستثمرين في المدينة الصناعية بحسياء بالكهرباء ضمن المنطقة الشريطية الغذائية والكيميائية ونسبة تنفيذ وصلت الى 59 بالمئة.

ولفت المنصور إلى أن نسبة المساحة المباعة المخصصة للمقاسم الصناعية في مختلف المناطق بلغت 64 بالمئة توزعت على 217 مقسماً في المنطقة الغذائية و397 مقسماً في المنطقة الهندسية و205 مقاسم في المنطقة الكيميائية و54 مقسماً في المنطقة النسيجية إضافة إلى 41 مقسماً في المنطقة الخدمية.

يشار إلى أن حجم الإيرادات المحققة خلال العام الحالي في حسياء منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي بلغ مليارين و820 مليون ليرة.

تمام الحسن

نشرة سانا الاقتصادية