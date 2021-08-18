كهرباء حمص تنهي دراسة تنفيذ 5 مشاريع للطاقة البديلة بالمدينة الصناعية في حسياء

حمص-سانا

أنهت الشركة العامة لكهرباء حمص الدراسة اللازمة لعدد من مشاريع الطاقة البديلة في حسياء وجندر ليتم البدء بتنفيذها خلال الفترة القريبة القادمة.

وبين المهندس بسام اليوسف مدير التخطيط بشركة كهرباء حمص في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الشركة أنهت دراسة 5 مشاريع منها مشروع للطاقة البديلة “ألواح شمسية” باستطاعة 10 ميغا في المدينة الصناعية بحسياء وهو ما يعادل ثلث استهلاك المدينة الإجمالي من الكهرباء على أن ينجز المشروع ويوضع بالاستثمار في شهر آب من العام القادم لافتا إلى إنجاز كل الإجراءات للبدء بتنفيذ أربعة مشاريع أخرى للطاقة البديلة “الشمسية” في جندر باستطاعة 26 ميغا على أن يتم إنجازها نهاية عام 2022.

وعن طلبات الترخيص لمشاريع الطاقة البديلة أشار اليوسف إلى وجود طلبين للترخيص في المدينة الصناعية بحسياء باستطاعة 8 كيلو واط و150 كيلو واط مبينا أن إجراءات ترخيص مشاريع الطاقة البديلة تتم بسهولة بالنسبة للشركات والمستثمرين في جميع الجهات الحكومية المرتبطة إضافة إلى تسهيل دخول المواد الخاصة بمشاريع الطاقة والإعفاء الكلي اوالجزئي من الضرائب والرسوم.

لارا أحمد

نشرة سانا الاقتصادية