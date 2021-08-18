زراعة درعا: تخفيض مساحة بعض محاصيل الخضار وزيادة مساحة القمح والمحاصيل العلفية في الخطة الزراعية الجديدة

درعا-سانا

اعتمدت مديرية زراعة درعا عند وضعها الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الجديد 2021-2022 آلية جديدة من خلال تخفيض مساحة بعض محاصيل الخضار ذات الاحتياج المائي الكبير.

رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية الزراعة المهندس حسن الاحمد بين في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية ان الغاية من خفض المساحات الزراعية المخصصة لبعض محاصيل الخضار ضمن الخطة الزراعية الجديدة توفير استهلاك المحروقات والأسمدة والتركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وذلك بسبب انخفاض المخزون المائي في المحافظة.

وأشار الأحمد إلى انخفاض المساحة المخططة لزراعة البندورة إلى 3124 هكتاراً وبنحو 400 هكتار والبطاطا بنحو 230 هكتاراً من 2147 إلى 1917 هكتارا وتراجعت المساحات المخططة لزراعة البطيخ الأحمر والأصفر من 1118 إلى 562 هكتاراً وفي الخضار الشتوية انخفضت من 1373 هكتارا إلى 513 هكتارا وبنحو 860 هكتارا.

وقال.. تم التركيز في الخطة الجديدة على زيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح والمحاصيل العلفية والبقوليات نظرا لأهميتها الاستراتيجية حيث تم إيقاف زراعة الشعير في منطقة الاستقرار الثانية بينما تمت الاستعاضة عنها بشكل تكثيفي في منطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة حيث حافظت المساحة المخصصة الزراعة الشعير على حالها بنحو 27700 هكتار.

وأوضح الأحمد أنه تمت زيادة المساحة المخطط زراعتها بالقمح حيث بلغت خطة القمح المروي 10200 هكتار بزيادة نحو 1200 هكتار عن خطة الموسم الماضي وللقمح البعل 83 ألف هكتار بزيادة عن خطة الموسم الماضي بنحو 6 آلاف هكتار لافتاً إلى وجود زيادة كبيرة ضمن الخطة في مساحة البقوليات العلفية والغذائية والتي وصلت في الخطة المقترحة إلى 1113 هكتاراً وكانت في الموسم الماضي 211 هكتاراً بينما بلغت المساحة المخطط زراعتها في المحاصيل العلفية الأخرى كالكرسنة والبيقية والجلبانة 7400 هكتار وكانت الموسم الماضي 6750 هكتاراً.

قاسم المقداد

نشرة سانا الاقتصادية