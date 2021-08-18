حاكم ولاية تكساس المعارض لإلزامية الكمامات مصاب بكورونا

واشنطن-سانا

أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ آبوت المعارض لإلزامية وضع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا إصابته بالفيروس وذلك غداة مشاركته في حدث عام أقيم في مكان مغلق.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب الحاكم قوله في بيان إن “آبوت أصيب بفيروس كورونا وسيعزل نفسه في منزله.. وسيستمر في إجراء الفحص أثناء فترة العلاج”.

وشارك آبوت مساء الإثنين الماضي في حدث عام أقيم في مكان مغلق وقد بدا فيه محاطاً بعشرات الأشخاص لا يضع أي منهم كمامة.

وكان غريغ آبوت المعارض بشدة لإلزامية وضع الكمامات للوقاية من كورونا أصدر مرسوماً يمنع أي هيئة حكومية أو جهة تتلقى أموالاً عامة من أن تفرض إلزامية التطعيم ضد كوفيد19.