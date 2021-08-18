مدير مشفى المواساة لـ سانا: ازدياد عدد حالات كورونا المقبولة والمراجعة للمشفى بنسبة 20%

دمشق-سانا

ذكر الدكتور عصام زكريا الأمين مدير عام مشفى المواساة الجامعي بدمشق أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا والمراجعة لقسم الإسعاف وكذلك الحالات المصابة المقبولة في المشفى ازداد بنسبة 20 بالمئة مقارنة مع الحالات المسجلة خلال شهري حزيران وتموز الماضيين واللذين شهدا انخفاضاً ملحوظاً في المنحى الوبائي للفيروس.

وقال الدكتور الأمين في تصريح لـ سانا اليوم: “يوجد حالياً في غرف العزل والعناية المركزة بالمشفى 22 حالة مثبتة وتتم مراقبة المنحى الوبائي للفيروس بشكل ساعي لاتخاذ كل الاستعدادات اللازمة في حال حدوث أي طارئ كما جرى في الذروة الثالثة خلال شهري آذار ونيسان الماضيين حيث بلغ عدد الحالات المقبولة في المشفى نحو 70 حالة وسطياً”.

وأضاف: “لسنا بمنأى عن الدخول في ذروة رابعة وإن أخذ الاحتياطات والالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة واجب يجب عدم الاستهتار به وكذلك التشجيع على أخذ اللقاح المضاد للفيروس والذي يقي من الإصابات الشديدة والحرجة حيث يزداد عدد الذين يدخلون غرف العناية المركزة من غير الملقحين أكثر بـ 25 مرة مقارنة مع الملقحين أي أن الحالات الحرجة والوفيات تكون أكثر بـ 25 مرة عند الذين لم يأخذوا اللقاح مقارنة مع الملقحين”.

وأكد مدير المشفى أن اللقاحات المضادة لكورونا والتي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية تغطي جميع الطفرات الحالية بما فيها متحور (دلتا) كما أن المقاربة العلاجية نفسها فيما يخص نوع المتحور الفيروسي.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاح ضد كورونا للكوادر الصحية أوضح الأمين أنه تم تطعيم نحو 2300 من الكوادر الصحية بمشفى المواساة والمشافي الجامعية الأخرى (البيروني والتوليد وجراحة القلب والأطفال) مشيراً إلى أن عملية التطعيم شملت أيضاً طلاب كلية الطب بجامعة دمشق الراغبين بذلك.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس أمس مقابل 67 إصابة أول أمس و50 يوم الأحد الماضي و20 إصابة في الأول من آب الجاري.

ووفقاً لأحدث إحصائيات الوزارة بلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا المسجلة في سورية حتى الآن 26479 شفيت منها 22183 وتوفيت 1942 حالة.

هيلانه الهندي