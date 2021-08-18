الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ستة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قلقيلية وطوباس وبلدة قصرة جنوب نابلس وقرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله وبلدة بيت أمر شمال الخليل ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ستة منهم.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس 12 فلسطينيا في الضفة الغربية.

كما هدمت قوات الاحتلال منشأة زراعية شمال طولكرم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات بلدة قفين شمال طولكرم وهدمت منشأة زراعية واعتقلت صاحبها.

وتصعد قوات الاحتلال عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة وسط تجاهل المجتمع الدولي للمطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم وتطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بوقف الاستيطان.