استجرار لقاحات دوائية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالسويداء

السويداء-سانا

استجرت مديرية الزراعة بالسويداء لقاحات دوائية لتحصين 30 ألف رأس من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وذكر رئيس دائرة الصحة الحيوانية بالمديرية الدكتور كميل مرشد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن استجرار اللقاحات الدوائية الجديدة يتم استكمالاً للحملة الشاملة التي جرى تنفيذها بهذا الخصوص العام الماضي في إطار التعاون بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومنظمة الفاو ونقابة الأطباء البيطريين وهي تستهدف رؤوس أغنام وماعز لم تلقح سابقاً.

وأضاف أنه يتم تقديم اللقاحات الآمنة مجاناً بإشراف الأطباء والمراقبين البيطريين العاملين في دائرة الصحة الحيوانية والمراكز البيطرية والوحدات الإرشادية التابعة لمديرية الزراعة وهيئة تنمية وإدارة وحماية البادية مؤكداً أهميتها لإعطاء مناعة للرؤوس لمدة ثلاث سنوات ضد هذا المرض الذي يؤدي إلى انخفاضات كبيرة بالإنتاجية وإجهاضات ونفوق للثروة الحيوانية.

وكانت الحملة الشاملة لتلقيح الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالسويداء استهدفت العام الماضي 300 ألف رأس من الأغنام والماعز.

عمر الطويل