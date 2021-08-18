البيت الأبيض: طالبان استولت على معدات عسكرية أمريكية

واشنطن-سانا

أقر البيت الأبيض اليوم بأن حركة طالبان استولت على معدات عسكرية أمريكية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جون سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي قوله في مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول المعدات العسكرية بعدما أظهر شريط فيديو مقاتلي الحركة يحتفلون حول مروحيات أمريكية من طراز “بلاك هوك” تابعة للجيش الأفغاني في مطار قندهار بجنوب البلاد إن “المروحيات لم تعط لطالبان بل أعطيت للجيش الأفغاني بناء على طلب الرئيس الفار أشرف غني” مؤكداً أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على ترك المعدات للجيش الأفغاني رغم إدراكه أنها ستصل إلى الحركة وبأنهم لن يعيدوها للأمريكيين.

وأثار القرار الأمريكي بتسريع الانسحاب من أفغانستان والذي أدى للعودة إلى نقطة الصفر في هذا البلد انتقادات واسعة في الأوساط الغربية وكتبت إحدى الصحف البريطانية.. احتجنا عشرين عاماً لإثبات أن غزو أفغانستان لم يكن ضرورياً.