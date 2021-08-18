الجيش اللبناني يوقف مسلحين اثنين متورطين بإطلاق نار على محطة وقود

بيروت-سانا

أوقف الجيش اللبناني الليلة مسلحين اثنين في محلة الكفاءات في شمال لبنان لتورطهما في إطلاق نار على محطة محروقات أدى لاحتراقها.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان بأنه تم توقيف المسلحين في المحلة لتورطهما في إشكال وإطلاق نار حيث استهدفا أيضاً محطة محروقات بأسلحة رشاشة ما أدى إلى احتراقها وحاولا الحصول على مادة البنزين بقوة السلاح لافتة إلى أن الموقوفين من المطلوبين بموجب مذكرات توقيف.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطريق الدولي في المنطقة شهد ازدحاماً خانقاً للسيارات بسبب احتجاج حاول خلاله المتظاهرون دخول معمل دير عمار الحراري لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنية عنوة.

من جانب آخر ذكرت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن حريقاً نشب الليلة في مؤسسة كهرباء لبنان في محلة قصقص في العاصمة اللبنانية.

وأفادت الوكالة بأن فوج اطفاء بيروت عمل على إخماد الحريق ومنع امتداده إلى مناطق مجاورة لافتة إلى أن الحريق لم يتسبب بأضرار كبيرة في المؤسسة بعد السيطرة على الحريق.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية بين الفينة والآخرى منذ العام 2019 احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية والحياتية.