(نعم نستطيع أن نفرح)… نشاط ترفيهي للأطفال في درعا

درعا-سانا

أقامت نقابة عمال الدولة والبلديات في اتحاد عمال درعا مساء اليوم نشاطاً ترفيهياً للأطفال بعنوان “نعم نستطيع أن نفرح” وذلك في حديقة اتحاد العمال بمدينة درعا.

وذكرت رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات عبير حسين في تصريح لمراسل سانا أن النقابة اختارت إقامة هذه الفعالية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة مبينة أن الفعالية عبارة عن محطات تفاعلية تضم العابا تشاركية بين العمال وأبنائهم في محاولة لإيجاد وخلق مساحة للفرح.

وعبر الأطفال عن سعادتهم بهذه الفعالية التي تخللها توزيع الهدايا عليهم والتي تنم على اهتمام اتحاد العمال بأبناء الطبقة العاملة داعيين إلى إقامة مزيد من هذه الفعاليات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.